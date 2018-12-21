البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.02 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية، على ارتفاع بنسبة 0.02 في المئة ما يعادل 0.09 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 524.80 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113,893 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 263,016.43 دولار نفذت من خلال 61 صفقة.