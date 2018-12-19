البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية، على ارتفاع بنسبة 0.22 في المئة ما يعادل 1.17 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 524.25 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 142,898 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 311,481.896 دولار نفذت من خلال 93 صفقة.