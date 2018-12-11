البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.01 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.01 في المئة ما يعادل 0.05 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 524.96 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 754,989 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 1,772,544.371 دولار نفذت من خلال 92 صفقة.