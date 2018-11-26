البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.25 في المئة ما يعادل 1.34 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 527.70 نقطة .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 295,325 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 308,711.612 دولار نفذت من خلال 107 صفقات .