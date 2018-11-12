البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.02 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.02 % ما يعادل 0.1 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 528.72 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 98,056 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 246,108 دولاراً نفذت من خلال 69 صفقة.