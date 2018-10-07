البورصة الفلسطينية تغلق تداولات الأحد على انخفاض

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.39 % ما يعادل 2.09 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 530.62 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 465,638 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 814,072 دولاراً نفذت من خلال 90 صفقة.