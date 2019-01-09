بورصة تونس على تراجع

أقفلت بورصة تونس على 11ر7164 نقطة مسجلة تراجعا بـ64ر0 بالمئة في ختام مداولات اليوم .

وبلغت حركة رؤوس الأموال 825ر4 مليون دينار تونسي // 64ر1 مليون دولار// ارتفعت خلالها أسهم 26 شركة مدرجة في البورصة، فيما تراجعت أسهم 35 أخرى، واستمرت 12 شركة على وضعها .