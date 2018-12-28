بورصة تونس تغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 79ر0% ليصل عند 67ر7259 نقطة.

وأفادت معطيات موقع البورصة أن حجم التعاملات قد بلغ 861ر16 مليون دينار تونسي, وسط ارتفاع أسهم 42 شركة وانخفاض أسهم 11 شركة أخرى واستمرار أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها.