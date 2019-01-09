الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها على تباين

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين. ‬

وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.50‬% ليصل إلى 3070.24 ‪‬نقطة‪.‬

وسجل مؤشرا "داكس" الألماني و "آي أي اكس" الهولندي مكاسباً بمقدار 89.34 نقطة و 2.52 نقطة على الترتيب، فيما تراجع مؤشر "أي بي أي إكس 35" الأسباني بمقدار 23.70 نقطة.