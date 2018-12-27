مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على تراجع.

وأنهى مؤشر "ستوكس يورب 600" القياسي تداولاته على انخفاض بنسبة 1.69% عند مستوى 329.58 نقطة, كما خسر مؤشر "داكس" الألماني 252.31 نقطة ليغلق عند مستوى 10381.51 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بمقدار 27.78 نقطة ليصل عند مستوى 4598.61 نقطة.