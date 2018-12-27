أسهم أوروبا تستقبل عام جديد بانتعاشة مؤقتة

صعدت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف، اليوم الخميس، في أعقاب انتعاش قياسي في بورصة وول ستريت لكن أسهم البنوك الإيطالية تراجعت بعدما رفض أكبر مساهم في بنك كاريجي ضخ سيولة يحتاجها البنك المتأزم بشدة.

زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % متعززًا بمكاسب القطاعين الصناعي والمالي بينما واجهت أسهم القطاعات الدفاعية ضغوطًا بعدما حققت أداء يفوق أداء السوق في الآونة

الأخيرة بفعل المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي والاستقرار السياسي.

ومازال المؤشر الأوروبي، الذي سجل أدنى مستوى إغلاق في نحو عامين في آخر جلسة قبل عطلة عيد الميلاد، متجهًا صوب أسوأ أداء سنوي منذ 2008 وهو متراجع 14 % منذ بداية العام.

وانخفض مؤشر قطاع البنوك الإيطالية 0.7 % بعدما حجب أكبر مساهم في بنك كاريجي إصدار أسهم جديد بقيمة 400 مليون يورو مما ألقى بظلال من الشك على مستقبل البنك.

ونزل سهم إنتيسا سانباولو، أكبر بنك لخدمات الأفراد في إيطاليا، 1.3 % ، وفي أنحاء أخرى، زاد سهم فينسي 1.3 %بعدما قالت شركة التشييد الفرنسية إنها تشتري حصة أغلبية في مطار جاتويك في لندن مقابل 2.9 مليار جنيه إسترليني.

وزاد سهم إيرثبورت 280 % بعدما أعلنت شركة فيزا أنها ستدفع 198 مليون استرليني لشراء شركات المدفوعات البريطانية.