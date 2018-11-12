مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض.

وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 1.10 % ليصل إلى 3194.08 نقطة.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 203.72 نقطة ليصل إلى 11325.44 نقطة، فيما تراجع مؤشري "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس 35" الإسباني بمقدار 3.45 نقطة و 58.50 نقطة على الترتيب.