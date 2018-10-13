مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض.

وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.46 % ليصل إلى 3194.41 نقطة.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 15.54 نقطة ليصل إلى 11523.81 نقطة فيما خسر مؤشري "آي أي اكس" الهولندي 1.60 نقطة و "أي بي أي إكس" الأسباني 105.90 نقطة.