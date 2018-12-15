بورصة باريس تغلق على تراجع

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم مسجلةً تراجعاً حاداً بنسبة 0.88٪ .

وانخفض مؤشر "كاك 40" 43.22 نقطة ليصل إلى مستوى 4583.70 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.67 مليار يورو .

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