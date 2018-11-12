بورصة باريس تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم مسجلةً انخفاضاً بنسبة 0.93 في المائة.

وفقد مؤشر "كاك 40" 47.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5059.09 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.1 مليار يورو.