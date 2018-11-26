الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 024
آخر تحديث GMT01:55:07
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.24 %

العرب اليوم -

العرب اليوم - الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.24 %

الأسهم الباكستانية
إسلام آباد - العرب اليوم

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم ، على تراجع بنسبة 0.24 في المئة أي ما يعادل 97 نقطة، وأقفل عند مستوى 40771 نقطة .
وبلغ حجم التداول 68878950 سهمًا نفذت في 336 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 99 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 210 شركات ، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة .
وسيطرت أسهم شركات الإسمنت والمواد الكيميائية والتكنولوجيا على التداول الإيجابي في البورصة .

 

اقتصاد عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 024 الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 024



أخبار ذات صلة

GMT 22:13 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7528.90 نقطة
العرب اليوم - مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7528.90 نقطة

GMT 21:58 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 8ر17 نقطة
العرب اليوم - بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 8ر17 نقطة

GMT 21:55 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.06 %
العرب اليوم - البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.06 %

GMT 00:01 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع
العرب اليوم - البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

GMT 23:55 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7512.57 نقطة
العرب اليوم - مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7512.57 نقطة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 024 الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 024



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خلال مباراة كرة السلة لفريق لوس انجلوس ليكرز

ميليان تتخلى عن الملابس الرسمية وترتدي الجينز

لندن ـ مارينا منصف

حضرت الممثلة والمغنية الأميركية، كريستينا ميليان، مباراة لفريق لوس انجلوس ليكرز، في بطولة رابطة المحترفين الأميركية لكرة السلة، ليلة الجمعة. وظهرت المغنية البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة غير رسمية، حيث ارتدت بنطلون من الجينز الضيق، و أحذية  رعاة البقر الصفراء. ونشرت ميليان مجموعة من الصور لها خلال المباراة، والتش شاركتها مع معجبيها على موقع الانستغرام. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ميليان انتعلت زوجا من أحذية العلامة التجارية "ZCRAVE"، والذي بلغ سعره 495 دولارًا أميركيًا ، وارتدت تي شيرت باللون الرمادي مع سترة "هودي" زرقاء. وحملت على كتفها حقيبة زرقاء، واكملت إطلالتها بالأقراط الفضية اللامعة بالاضافة إلى المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي. ولم يظهر صديق ميليان المغني الفرنسي مات بوكورا، معها في هذا الحدث. تواعد الزوجان في آب / أغسطس 2017، بعد رصدتهما عدسات الكاميرات لأول مرة معا

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:29 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

مصممة أميركية تروي قصتها مع الملابس القديمة وعلاقتها بالمسنين
العرب اليوم - مصممة أميركية تروي قصتها مع الملابس القديمة وعلاقتها بالمسنين

GMT 05:46 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

صحافي يروي تجربة رحلته المُمتعة إلى جزيرة باربادوس
العرب اليوم - صحافي يروي تجربة رحلته المُمتعة إلى جزيرة باربادوس

GMT 01:25 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

إليك ديكورات حوائط "3D" تُناسب مختلف غرف المنزل
العرب اليوم - إليك ديكورات حوائط "3D" تُناسب مختلف غرف المنزل

GMT 03:39 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

ماي تتعهد بالقتال بكل قوتها لإقرار "البريكست" في مجلس العموم
العرب اليوم - ماي تتعهد بالقتال بكل قوتها لإقرار "البريكست" في مجلس العموم

GMT 12:47 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

زوكربيرغ يرفض تقديم أدلة في تحقيقات اللجنة الدولية
العرب اليوم - زوكربيرغ يرفض تقديم أدلة في تحقيقات اللجنة الدولية

GMT 02:35 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

أسباب بلوغ بعض حقائب اليد لأكثر من 100 ألف جنيها إسترلينيا
العرب اليوم - أسباب بلوغ بعض حقائب اليد لأكثر من 100 ألف جنيها إسترلينيا

GMT 06:21 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

جولة في خمسة مِن أفضل المباني الأثرية الإيطالية
العرب اليوم - جولة في خمسة مِن أفضل المباني الأثرية الإيطالية

GMT 03:04 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

نباتات وزهورعطرية تناسب التوقيت الشتوي وترفع روحك المعنوية
العرب اليوم - نباتات وزهورعطرية تناسب التوقيت الشتوي وترفع روحك المعنوية

GMT 08:24 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

الصادق المهدي يؤكد أن الحوار مع الحكومة السودانية وارد
العرب اليوم - الصادق المهدي يؤكد أن الحوار مع الحكومة السودانية وارد

GMT 03:42 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

انخفاض قيمة "سكوتسمان" من 160 مليون إلى 4 ملايين جنيه إسترليني
العرب اليوم - انخفاض قيمة "سكوتسمان" من 160 مليون إلى 4 ملايين جنيه إسترليني

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:50 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

طالب يقتل معلمته طعنًا بالسكين بسبب "لعبة إلكترونية"
العرب اليوم - طالب يقتل معلمته طعنًا بالسكين بسبب "لعبة إلكترونية"

GMT 21:29 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

طرح أول "فياجرا نسائية" في الأسواق المصرية بعد موافقة وزارة الصحة
العرب اليوم - طرح أول "فياجرا نسائية" في الأسواق المصرية بعد موافقة وزارة الصحة

GMT 17:25 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

كندة علوش تطل في أول ظهور لها بعد الإنجاب خلال صورة عائلية
العرب اليوم - كندة علوش تطل في أول ظهور لها بعد الإنجاب خلال صورة عائلية

GMT 17:23 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة الشخصية الحقيقية لـ"البحار مندي" بعد صراع مع المرض
العرب اليوم - وفاة الشخصية الحقيقية لـ"البحار مندي" بعد صراع مع المرض

GMT 16:32 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

سما المصري تُعلِّق على الفياجرا النسائية وتُثير الجدل
العرب اليوم - سما المصري تُعلِّق على الفياجرا النسائية وتُثير الجدل

GMT 09:13 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

بعثة روسية للتحقيق في هبوط الأميركيين على القمر
العرب اليوم - بعثة روسية للتحقيق في هبوط الأميركيين على القمر

GMT 17:32 2018 الخميس ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

5 مناطق يحب الزوج أن تقبليها أثناء العلاقة الحميمة
العرب اليوم - 5 مناطق يحب الزوج أن تقبليها أثناء العلاقة الحميمة

GMT 22:15 2016 الأحد ,14 آب / أغسطس

Chrome IG Story تتيح مشاهدة "قصص إنستغرام" على الويب
العرب اليوم - Chrome IG Story تتيح مشاهدة "قصص إنستغرام" على الويب

GMT 10:46 2018 السبت ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

شركة "أبل" ترصد مشكلات تقنية في "آيفون 10" و"ماك بوك برو"
العرب اليوم - شركة "أبل" ترصد مشكلات تقنية في "آيفون 10" و"ماك بوك برو"

GMT 07:19 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

الأنصاري تؤكّد أن ناهد السباعي كانت أسوأ إطلالة
العرب اليوم - الأنصاري تؤكّد أن ناهد السباعي كانت أسوأ إطلالة

GMT 04:16 2016 الأربعاء ,13 إبريل / نيسان

دخول مجاني إلى حديقة الألعاب المائية "وايلد وادي"
العرب اليوم - دخول مجاني إلى حديقة الألعاب المائية "وايلد وادي"

GMT 05:10 2014 الأحد ,12 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار "كراتين" الموز الفارغة ترتفع إلى الضعف
العرب اليوم - أسعار "كراتين" الموز الفارغة ترتفع إلى الضعف

GMT 18:43 2016 الجمعة ,12 شباط / فبراير

10 أفكار رائعة لتزيين ديكور المنزل بحوض الأسماك
العرب اليوم - 10 أفكار رائعة لتزيين ديكور المنزل بحوض الأسماك

GMT 16:12 2013 الثلاثاء ,17 كانون الأول / ديسمبر

سوسن عطاف تؤكد أن الشعب السوري جبار ويناضل من أجل أرضه ومستقبله
العرب اليوم - سوسن عطاف تؤكد أن الشعب السوري جبار ويناضل من أجل أرضه ومستقبله

GMT 01:13 2016 الأربعاء ,18 أيار / مايو

الراقصة سما المصري تتعرى لتكشف عن "تاتو" جديد
العرب اليوم - الراقصة سما المصري تتعرى لتكشف عن "تاتو" جديد

GMT 19:34 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

تركي آل الشيخ يهنئ "شباب السعودية" بالتأهل لنهائي كأس آسيا
العرب اليوم - تركي آل الشيخ يهنئ "شباب السعودية" بالتأهل لنهائي كأس آسيا

GMT 17:00 2017 الثلاثاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

بيرو تستعد لمباراته أمام نيوزيلندا بمفاجآت في التشكيل
العرب اليوم - بيرو تستعد لمباراته أمام نيوزيلندا بمفاجآت في التشكيل

GMT 05:17 2015 الإثنين ,02 آذار/ مارس

علماء يتوقعون اختفاء نبات القهوة بحلول العام 2080
العرب اليوم - علماء يتوقعون اختفاء نبات القهوة بحلول العام 2080

GMT 00:30 2016 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

داليا جابر تمزج الديكور بعراقة التراث النوبي للمرة الأولى في مصر
العرب اليوم - داليا جابر تمزج الديكور بعراقة التراث النوبي للمرة الأولى في مصر

GMT 06:01 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير

كاتلين أوهاشي تؤدي قصيدة لتناصر ضحايا لاري نصار
العرب اليوم - كاتلين أوهاشي تؤدي قصيدة لتناصر ضحايا لاري نصار

GMT 03:54 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

حرباء مميّزة تلد 26 طفلًا بحجم الأظافر على يد مربيها
العرب اليوم - حرباء مميّزة تلد 26 طفلًا بحجم الأظافر على يد مربيها

GMT 11:20 2015 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

حمام أمونة الدمشقي يجمع بين التراث والحداثة
العرب اليوم - حمام أمونة الدمشقي يجمع بين التراث والحداثة

GMT 00:48 2016 الثلاثاء ,16 شباط / فبراير

"كورشوفيل" أبرز منتج للتزلَج على مستوى العالم
العرب اليوم - "كورشوفيل" أبرز منتج للتزلَج على مستوى العالم

GMT 02:06 2016 الخميس ,11 شباط / فبراير

العيسي يبدأ اختياراته للموسم الـ5 من مسلسل "شباب البومب"
العرب اليوم - العيسي يبدأ اختياراته للموسم الـ5 من مسلسل "شباب البومب"

GMT 20:04 2016 الثلاثاء ,02 آب / أغسطس

وشم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يقرب خيسوس من "برشلونة"
العرب اليوم - وشم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يقرب خيسوس من "برشلونة"

GMT 13:52 2015 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

الممثلة التونسية عائشة بن أحمد تواجه انتقادًا لاذعًا من رواد "فيسبوك"
العرب اليوم - الممثلة التونسية عائشة بن أحمد تواجه انتقادًا لاذعًا من رواد "فيسبوك"

GMT 18:23 2013 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

إيمي روسم رشيقة بثوب دانتيل أزرق
العرب اليوم - إيمي روسم رشيقة بثوب دانتيل أزرق

GMT 02:35 2017 الثلاثاء ,18 تموز / يوليو

"قصر Patrizi" أفضل الحدائق العامة في ايطاليا
العرب اليوم - "قصر Patrizi" أفضل الحدائق العامة في ايطاليا
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab