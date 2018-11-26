الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.24 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم ، على تراجع بنسبة 0.24 في المئة أي ما يعادل 97 نقطة، وأقفل عند مستوى 40771 نقطة .

وبلغ حجم التداول 68878950 سهمًا نفذت في 336 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 99 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 210 شركات ، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة .

وسيطرت أسهم شركات الإسمنت والمواد الكيميائية والتكنولوجيا على التداول الإيجابي في البورصة .