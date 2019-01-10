54 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم، 54 سفينة من جنسيات مختلفة في الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و400 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم، أن 27 سفينة عبرت المجرى الملاحي ضمن قافلة الشمال، بإجمالي حمولات بلغت مليونا و500 ألف طن، بينما ضمت قافلة الجنوب، 27 سفينة بإجمالي حمولات بلغت مليونا و900 طن.