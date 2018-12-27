44 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس

عبرت اليوم 44 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين بحملات إجمالية بلغت ثلاثة ملايين طن.

وأفادت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال ضمت 26 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و 800 ألف، فيما ضمت قافلة الجنوب 18 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و 200 ألف طن كان أكبرها ناقلة بترول إنجليزية حمولتها 161 ألف طن.