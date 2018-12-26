عبور 54 سفينة قناة السويس بحمولات 4 ملايين و 200 ألف طن

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 54 سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين و 200 ألف طن.

وأفادت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم، أن قافلة الشمال ضمت 35 سفينة بحمولات بلغت مليونين و 500 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 19 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و 700 ألف طن.