52 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 3.6 مليون طن

عبرت اليوم 52 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين بحمولات إجمالية بلغت 3 ملايين و600 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم، أن قافلة الشمال ضمت 20 سفينة بحمولات بلغت مليونا و100 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 32 سفينة بحمولات بلغت مليونين و500 ألف طن كان أكبرها سفينة حاويات حمولتها 200 ألف طن.