51 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 3 ملايين و500 ألف طن

عبرت المجرى الملاحي ل قناة السويس اليوم 51 سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و500 ألف طن.

وأفادت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس بأن قافلة الشمال ضمت 21 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و400 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 30 سفينة بحمولات بلغت مليونين و100 طن.