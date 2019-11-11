الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 2.24 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 2.24% أي ما يعادل 824 نقطة، وأقفل عند مستوى 36803 نقطة.

وبلغ حجم التداول 181960210 سهماً نفذت في 355 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 277 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 60 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.