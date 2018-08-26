مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع بنسبة 0.19%



أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملاته اليوم على ارتفاع.

وأغلق المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مسجلاً مكاسباً بنسبة 0.19%، ما يعادل 14.27 نقطة، ليصل عند مستوى 7577.49 نقطة .