مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض
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مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض

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العرب اليوم - مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض

مؤشر بورصة لندن
لندن - العرب اليوم

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" اليوم على انخفاض.وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية خسارة بنسبة 0.64 في المئة، ما يعادل 47.03 نقطة، ليصل عند مستوى 7359.38 نقطة.

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مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض



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