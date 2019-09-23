بورصة بيروت تغلق على تحسّن بنسبة 0.25%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تحسّن بنسبة 0.25 % أي ما يعادل 3 نقاط ، ليقفل عند مستوى 791.56 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 29 ألفاً و356 سهماً، بقيمة 154 ألفاً و658 دولاراً ، نفّذت من خلال 31 صفقة.

وارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و818 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و799 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.