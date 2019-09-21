بورصة بيروت تغلق على انخفاض بنسبة 0.34%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.34%, أي ما يعادل 3 نقاط، ليقفل عند مستوى 789.59 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 آلاف و24 سهماً، بقيمة 22 ألفاً و9 دولارات أمريكية، نفّذت خلال 16 صفقة.

كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و799 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و825 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.