بورصة بيروت تختتم أسبوعها على تراجع
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بورصة بيروت تختتم أسبوعها على تراجع

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العرب اليوم - بورصة بيروت تختتم أسبوعها على تراجع

بورصة بيروت
بيروت - العرب اليوم

اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 793.58 نقطة .
وسجّل معدل الأسهم المتداولة انخفاضا ليبلغ 83 ألفاً و854 سهماً بقيمة 327 ألفاً و757 دولاراً، مقابل 106 الاف و839 سهماً بقيمة 508 الاف و259 دولاراً الأسبوع السابق.
وارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 7.76 مليارات دولار، مقابل 7.71 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي .

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بورصة بيروت تختتم أسبوعها على تراجع بورصة بيروت تختتم أسبوعها على تراجع



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