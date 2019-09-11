بورصة بيروت تغلق على تراجع

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.36% أي ما يعادل 3 نِقَاط، ليقفل عند مستوى 794.99 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 31 ألفاً و311 سهماً، بقيمة 197 ألفاً و570 دولاراً، نفّذت من خلال 23 صفقة.

كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و852 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و880 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.