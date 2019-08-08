الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسباً بنسبة 1.21 %، ما يعادل 87.20 نقطة، ليصل عند مستوى 7285.90 نقطة.