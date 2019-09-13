بورصة بيروت تغلق على تحسّن بنسبة 0.22%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تحسّن بنسبة 0.22%, أي ما يعادل نقطتين، ليقفل عند مستوى 796.71 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 38 ألفاً و637 سهماً، بقيمة 318 ألفاً و247 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 15 صفقة.

كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و868 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و852 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.