بورصة باريس تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على ارتفاعٍ بنسبة 0.56 في المئة.

وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 30.51 نقطة، ليصل عند مستوى 5480.48 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.35 مليارات يورو.