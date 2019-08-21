بورصة باريس تغلق منخفضة

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على انخفاضٍ بنسبة 0.50 في المئة.

وتراجع مؤشر (كاك 40) بمقدار 26.92 نقطة، ليصل عند مستوى 5344.64 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.75 مليار يورو.