مؤشر بورصة كراتشي يغلق على ارتفاع بنسبة 0.37%



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.37 % أي ما يعادل 129 نقطة، وأقفل عند مستوى 35125 نقطة.

وبلغ حجم التداول 81666780 سهماً نفذت في 302 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 119 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 160 شركة، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.