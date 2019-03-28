الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.06% الخميس

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 1.06% أي ما يعادل 412 نقطة، وأقفل عند مستوى 38552 نقطة.

وبلغ حجم تداولات اليوم 54344700 سهم نفذت في 312 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 79 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 218 شركة، واستقرت قيمة أسهم 15 شركة.