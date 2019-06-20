الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.97 %



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.97% أي ما يعادل 339 نقطة، وأقفل عند مستوى 34995 نقطة.

وبلغ حجم التداول 92007450 سهماً نفذت في 325 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 204 شركات، وتراجعت قيمة أسهم 106 شركات، واستقرت قيمة أسهم 15 شركة.

وسيطرت أسهم شركات الاتصالات والتكنولوجيا والاسمنت والطاقة والبنوك التجارية على التداول الإيجابي في البورصة.