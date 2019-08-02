الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة ٠.٥٥%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة ٠.٥٥% أي ما يعادل ١٧٣ نقطة، وأقفل عند مستوى ٣١٦٦٦ نقطة.

وبلغ حجم التداول ٤٤٩٣٦٨٢٠ سهماً نفذت في ٢٨٧ صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم ١٢٦ شركة، وتراجعت قيمة أسهم ١٤٤ شركة، واستقرت قيمة أسهم ١٧ شركة.