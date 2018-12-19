مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملاته اليوم على ارتفاع.

وزاد المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية بنسبة 0.96%، مما يعادل 64.35 نقطة، ليصل عند مستوى 6765.94 نقطة.