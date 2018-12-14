الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض طفيف

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض طفيف.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر 100شركة في سوق لندن للأوراق المالية انخفاضاً بنسبة 0.04 المائة، ما يعادل 2.69 نقطة، ليصل إلى مستوى 6877.50 نقطة.

الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على انخفاض