بورصة تونس تقفل على تراجع جديد

اقلفت بورصة تونس على 84ر7139 نقطة في ختام مداولات اليوم مسجلة تراجعاً جديداً بـ 34ر0 %.

وبلغت حركة الأموال المتداوله نحو 6ر2 مليون دينار تونسي حوالي 900 الف دولار، ارتفعت خلالها اسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، فيما تراجعت أسهم 33 أخرى، واستمرت 14 شركة اخرى على وضعها .