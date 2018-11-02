بورصة تونس تغلق على ارتفاع

اغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 11ر0 % ليصل عند 93ر7400 نقطة .

وأفادت معطيات من موقع البورصة أن حجم التعاملات قد بلغ 318ر3 مليون دينار تونسي , وسط ارتفاع أسهم 26 شركة وانخفاض أسهم 25 أخرى واستمرار أسهم 9 شركات على وضعها .