بورصة تونس تغلق على انخفاض

اغلقت بورصة تونس تداولاتها اليومية على انخفاض .

وأغلق المؤشر عند 71ر7821 نقطة مسجلاً انخفاضاً بـمقدار 22 % ، فيما بلغت حركة رؤوس الاموال 1ر3 مليون دينار تونسي.

وشهدت الجلسة تراجع اسهم 28 شركة مدرجة في البورصة ، فيما أرتفعت أسهم 19 شركة، واستمرت اسهم 12 شركة على وضعها .