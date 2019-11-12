بورصة تونس تغلق على تراجع



أغلقت بورصة تونس على 6994.52 نقطة مسجلة تراجعاً جديداً بنسبة 0.13 % بينما بلغت حركة رؤوس الأموال 2.3 مليون دينار تونسي.

وارتفعت خلال المداولات أسهم 18 شركة مدرجة في البورصة، بينما تراجعت أسهم 19 أخرى، لتستمر 22 شركة على وضعها.