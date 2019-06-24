مؤشرا البحرين العام والاسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,454.78 بانخفاض قدره 1.08 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 753.31 بانخفاض قدره 3.80 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 6 ملايين و818 ألفاً و823 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و855 ألفاً و304 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 78 صفقة.