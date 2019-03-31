بورصة البحرين تقفل على انخفاض الأحد

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,413.32 نقطة على انخفاض قدره 0.33 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 784.32نقطة على انخفاض قدره 1.22 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة اليوم 4 ملايين و68 ألفًا و735 سهمًا ، بقيمة إجمالية قدرها 928 ألفًا و41 دينارًا بحرينيًا نُفذت في 78 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 83.73 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.