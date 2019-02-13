مؤشرا البحرين العام والاسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,374.06 بانخفاض قدره 15.38 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 814.40 بانخفاض قدره 0.61 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 مليون و523 ألف و194 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 586 ألف و306 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 86 صفقة.