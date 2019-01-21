مؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع والاسلامي على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,349.86 بارتفاع قدره 2.24 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 800.34 بانخفاض قدره 0.80 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 6 ملايين و561 ألف و210 أسهم بقيمة إجمالية قدرها مليون و932 ألف و913 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 77 صفقة.