مؤشر البحرين العام والاسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,338.27 بارتفاع قدره 5.94 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 809.07 بارتفاع قدره 6.68 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و888 ألف و522 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 714 ألف و51 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 77 صفقة.