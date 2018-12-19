مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم, عند مستوى 1,314 نقطة على انخفاض وقدره 5.05 نقطة عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 828.04 نقطة على انخفاض وقدره 25.15 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة، 31 مليون و 537 ألف و 943 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين و 88 ألف و 502 دينارًا بحرينيًا نفذت خلال 60 صفقة.