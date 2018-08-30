مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,341.57 بانخفاض قدره 5.29 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 944.96 بانخفاض قدره 9.22 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 مليون و 290 ألف و 408 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 476 ألف و581 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 56 صفقة.