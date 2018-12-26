بورصة تونس تغلق على استقرار

أقفلت بورصة تونس على 42ر7171 نقطة مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بـ 01ر0 في المئة في ختام تداولات اليوم, بينما بلغت حركة الأموال حوالي أربعة ملايين دينار تونسي.

وارتفعت خلال التداولات أسهم 26 شركة مدرجة في البورصة وتراجعت أسهم 26 اخرى لتستمر 16 شركة على وضعها.